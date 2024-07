Байерн съсипа аматьори в дебюта на Венсан Компани

Байерн Мюнхен постави внушително начало на своята подготовка. Баварците унижиха Ротах-Егрен с 14:1 в първата контрола за тях това лято. Разгромната победа беляза и неофициалния дебют на Весан Компани начело на мюнхенци.

