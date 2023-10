Българите с две втори места в откриващия етап на Balkan Offroad Rallye 2023

Първият пълноразмерен състезателен ден на Balkan Offroad Rallye 2023 предложи 137 състезателни километри в региона на Сигишоара, с бързи черни пътища и технични горски и планински отсечки за крос-кънтри категорията. Надпреварата Balkan Extreme пък, предложи наполовина по-късо трасе, но осеяно с тежки и коварни препятствия за преодоляване.

При автомобилите екипажът Дончо Цанев Зорница Тодорова (Suzuki) се представи изключително добре със заднозадвижваната си машина. Българите финишираха втори за деня, отстъпвайки етапната победа на ветерана от „Дакар“ и редица рали-рейд надпревари Мирослав Заплетал от Чехия с Ford F-150 и навигатор Марек Сикора. Разликата между двата тима е по-малко от 5 минути, а третото място бе заето от белгийците Винсент Вронинкс и Дейв Бергманс с Nissan.

И в класа на компактните SSV-бъгита видяхме солидно българско представяне. Мурат Капаноглу и Александър Трендафилов (Can Am) също взеха второто място за деня, изоставайки с по-малко от 3 минути от Томас Залескас и Аидас Бубинас от Литва (Can Am). Дневният подиум допълниха Золтан Гарамвоелги и Алберт Хорн от Унгария (Can Am).

Не толкова добре се развиха нещата за другите ни два екипажа при бъгитата. Константин Чолаков и Ивайло Жеков пропуснаха две виртуални контроли и в крайна сметка финишираха с 21 минути пасив на 10-о място. Още по-сериозно пък бе изоставането на Димитър Чолаков и Стоян Стоянов, които записаха над 38 минути пасив, част от тях – също заради наказания.

При мотоциклетистите най-бърз в първия етап бе белгиецът Гюнтер Санен с Husqvarna, а в класа на ATV-четириколките етапната победа взе германецът Алберт Хомел с Can Am. В екстремният клас за 4х4 прототипи миналогодишният победител Хардо Мере от Естония отново зададе темпото, изпреварвайки сънародника си Тарво Класимае.

Вторият етап на Balkan Offroad Rallye 2023 отново ще бъде в околностите на Сигишоара, като в менюто за деня са заложени 210 километра, от които близо 167 ще са срещу хронометъра.

Последвайте нашия канал "Спорт по БНТ" във Viber

Последвайте ни и във Фейсбук, за да сте винаги в час с последните спортни новини

Намерете БНТ в социалните мрежи: Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok