България показа сърце, но се прости с мечтите си за Евробаскет 2025

Българският национален отбор за жени се прости окончателно със своите надежди за класиране на Евробаскет 2025 в Чехия, Германия, Гърция и Италия. Селекцията на Таня Гатева отстъпи пред Словения с 83:94 в мач от петия кръг в група B, който се изигра в "Арена Ботевград". Българките не се предадоха нито за момент и показаха огромен характер, но момичетата на Йоргос Дикеулакос наложиха постепенно волята си в заключителната четвърт. Така българките сгрешиха за втори пореден път в пресявките и вече не могат да мечтаят дори за второто място, даващо право на участие на следващото европейско първенство. От своя страна словенките стигнаха до четвърти последователен успех в квалификациите и докосват шампионата на Стария континент.

Срещата не мина без нерви, тъй като Кайла Хилсман бе изгонена в нейния край, след като получи неспортсменско нарушение и техническо. Освен това Борислава Христова не довърши двубоя, тъй като натрупа 5 лични нарушения. Същото важи и за Тея Облак от словенския лагер.

По този начин "лъвиците" остават на последното четвърто място във временното класиране с една победа и четири загуби, а словенският отбор е на обратния полюс и се намира еднолично на върха.

Двата отбора акцентираха върху играта под коша в дебютните минути. Кайла Хилсмън и Борислава Христова се постараха да създадат проблеми на словенската защита, докато от другата страна Тея Облак, Ева Лисец, Зала Фрисковец и Джесика Шепърд си разпределиха отговорността в нападение. Впоследствие точните мерници на Янина Тодорова и Гергана Иванова се оказаха достатъчни за българките да си издействат точка актив в края на откриващата част.

Надвкарването продължи да бъде фактор и в хода на втория период, като двата тима вървяха ръка за ръка. Постепенно силен финален щурм, дело на Фрисковец и Шепърд, позволи на словенките да вземат краткотрайно лидерство и да фиксират 46:45 на голямата почивка в своя полза.

