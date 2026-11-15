България потегли за Талин в минорно настроение

Никой от футболистите или от делегацията на БФС не застана пред медиите.
Никой от футболистите от националния отбор на България или от делегацията на БФС не говори на Летище „Васил Левски“ в София преди заминаването за Естония днес. Българската делегация пътува в 10:00 часа за Талин за последната среща от група С/4 на турнира на УЕФА Лига на нациите.
България е с 4 точки след кошмарната загуба с 0:5 от Исландия в петък вечерта на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив и няма шанс за едно от първите две места. На 2-ото именно е Естония, която посреща „лъвовете“ утре от 19:00 часа на стадион „А ле кок Арена“, а балтийците събраха 9 точки. Те могат чисто теоретично да завършат и първи, ако Исландия – в момента с 11, се провали у дома с Люксембург.
Повечето от футболистите са в минорно настроение след поредицата лоши резултати. Отборът, воден от временния селекционер Атанас Рибарски, е от 24 човека и няма контузени и болни футболисти. В групата вече е Валентин Антов – играещият в италианското първенство бранител смени контузения Теодор Иванов от ЦСКА (София).
Още преди края на последната среща е ясно, че при следващия жребий за квалификациите за Евро 2028, който ще се тегли в началото на декември, тимът ще слезе в четвърта урна, което прави задачата му да попадне на финалите още по-трудна.