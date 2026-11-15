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България потегли за Талин в минорно настроение

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Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
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Никой от футболистите или от делегацията на БФС не застана пред медиите.

България потегли за Талин в минорно настроение
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Никой от футболистите от националния отбор на България или от делегацията на БФС не говори на Летище „Васил Левски“ в София преди заминаването за Естония днес. Българската делегация пътува в 10:00 часа за Талин за последната среща от група С/4 на турнира на УЕФА Лига на нациите.

България е с 4 точки след кошмарната загуба с 0:5 от Исландия в петък вечерта на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив и няма шанс за едно от първите две места. На 2-ото именно е Естония, която посреща „лъвовете“ утре от 19:00 часа на стадион „А ле кок Арена“, а балтийците събраха 9 точки. Те могат чисто теоретично да завършат и първи, ако Исландия – в момента с 11, се провали у дома с Люксембург.

Повечето от футболистите са в минорно настроение след поредицата лоши резултати. Отборът, воден от временния селекционер Атанас Рибарски, е от 24 човека и няма контузени и болни футболисти. В групата вече е Валентин Антов – играещият в италианското първенство бранител смени контузения Теодор Иванов от ЦСКА (София).

Още преди края на последната среща е ясно, че при следващия жребий за квалификациите за Евро 2028, който ще се тегли в началото на декември, тимът ще слезе в четвърта урна, което прави задачата му да попадне на финалите още по-трудна.

#УЕФА Лига на нациите 2026/27 #Български национален отбор по футбол

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