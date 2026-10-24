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Българските национали по шорттрек започнаха участие на Световната Купа в Канада

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Спорт
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Първото състезание е във Ванкувър.

Българските национали по шорттрек започнаха участие на Световната Купа в Канада
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Българските национали започнаха участие в Световния тур по шорттрек. Веригата обхваща седем турнира - от тази седмица до средата на февруари догодина. Началото е в Канада, а първото състезание е във Ванкувър.

България е представена от Иван Дончев, Стефан-Александър Кюмюрджиев, Максим Максимов и Асен Гюров. Те се състезаваха на 500, 1000 и 1500 метра и ще преминат през репешажите.

В спринта на 500 метра Гюров финишира четвърти в първа серия с 41.722 секунди, Максимов е четвърти във втора с 42.889, а Дончев - трети в четвърта с 41.958.

На 1000 метра Гюров също се нареди на четвърто място в първа серия с 1:29.865 минута, Максимов - пети в четвърта с 1:29.725, а Дончев - трети в седма с 1:29.463.

На най-дългата дистанция 1500 метра Иван Дончев се класира шести във втора серия с време 2:27.004 минути, Гюров е шести в трета с 2:20.987, а Максимов - пети в седма с 2:27.175.

В събота са четвъртфиналните серии на щафетата 5000 метра за мъже, като България е в серия с Нидерландия, Япония и Полша.

Световната купа във Ванкувър продължава до неделя.

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