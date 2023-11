Балкан Ботевград срещу отбори от Испания, Германия и Португалия в следващата фаза за Купата на ФИБА Европа

Българският баскетболен шампиони при мъжете Балкан Ботевград завърши като победител в своята група "А" от турнира за Купата на ФИБА Европа, а вече са ясни и съперниците на "зелените" в следващата фаза на надпреварата.

Въпреки че в сряда вечер ботевградчани допуснаха поражение от Спортинг Лисабон като гост, те завършиха на първо място в класирането с баланс от три победи и едно поражение.

Това отреди на родния първенец в следващия етап на турнира място в група "К", където баскетболистите на Петър Златанович ще мерят сили с испанския Билбао Баскет и германския Гьотинген, които оглавиха съответно подреждането в групи "B" и "I". Компания ще им прави и вторият от група "Е" - португалският Порто.

The Sweet Sixteen.



