Балкан не се огъна пред непримиримостта на Ямбол

Балкан запази пълния си актив в НБЛ. Действащите вицешампиони сломиха Ямбол с 84:73 в мач от третия кръг. В зала "Диана" баскетболистите на Богдан Караичич трябваше да се потрудят, особено в края, когато удържаха щурма на момчетата на Тодор Тодоров, които допуснаха трета последователна загуба. Победата за балканци дойде благодарение на стрелбата зад дъгата, където бяха 14/38 срещу 2/21 за "жълто-сините".

В групата на "зелените" се завърна Иван Спиров, а първи мач в родния елит изигра и Гаел Бониля.

Така ботевградският тим има три успеха на сметката си, а "непреклонните" са на обратния полюс и все още търсят първия си успех. На 30 октомври (петък) Балкан ще приеме ЦСКА. От своя страна Ямбол ще гостува на Шумен на 4 ноември.

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Стартът премина под знака на равенството и сериозните откъсвания се оказаха мираж. Последва размяна на серии, при която гостите измъкнаха разлика от 2 точки след 10 минути игра. Ситуацията се повтори и във втората част, в която балканци дори поведоха с двуцифрена разлика, за да се изстрелят на голямата почивка 41:35.

Тимът от Ботевград загатна на какво е способен при подновяването на играта и за отрицателно време се откъсна с двуцифрена разлика, нараснала до 14 точки в края на третия период. Във финалната десетка „непреклонните“ не се отказаха и редуцираха пасива си само до минус 7, но дебютантът в Еврокъп не се огъна до края.

Павлин Иванов изригна за Балкан с 32 точки, включително и с 6 успешни стрелби зад дъгата. Александър Стоименов финишира с 12 и 8 борби, Константин Тошков записа 11 и 10 асистенции.

Си Джей Харди наниза 19 точки за Ямбол. Джошуа Тейлър завърши с 13 и 16 борби, Андон Вачев (7 овладени под двата ринга топки) и Джейлън Йънг (5 овладени под двата коша топки и 8 асистенции) реализираха по 11.