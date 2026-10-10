Балкан потегли безпроблемно в НБЛ

Балкан потегли без особени проблеми през новия сезон в НБЛ. Действащите шампиони преодоляха Ботев 2012 с 91:66 в мач от първия кръг. В "Арена Ботевград" съставът на Богдан Краичич имаше известни трудности само през първото полувреме, а през второто затвърди превъзходството си срещу момчетата на Мирослав Ралчев. По този начин балканци преболедуваха разочарованието, допуснато срещу Бахчешехир по-рано тази седмица в Еврокъп.

Двубоят започна с минута мълчание в памет на двамата тийнейджъри от Враца, които си отидоха от този свят през юни след катастрофа. В състава на актуалните първенци се завърна Николай Грозев, но липсваше контузеният Джаванте МакКой.

На 16 октомври (петък) Балкан ще приеме Левски, а за Ботев предстои гостуване на Шумен в същия ден.

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Интрига не липсваше на старта, като Марк Фрийман и Дейвид Окуера често се заемаха със задачата да бележат за своите отбори. Ръстовото предимство, съчетано с епизодичните изяви на Александър Стоименов и Павлин Иванов, остави балканци в играта, но техните съперници имаха точка аванс в края на дебютната част.

Актуалните първенци включиха на друга скорост за начало на втория период в двете фази и обратът бе факт. Макар и точния мерник на Фрийман, за символичните домакини стана все по-трудно да отговарят, особено в нападение, а Иванов собственоръчно позволи на участника в Еврокъп да се изстреля при 51:38 на голямата почивка.

Константин Тошков и Николай Грозев направиха така, че символичните гости да съхранят статуквото на старта на второто полувреме. Фрийман отново бе човекът оркестър за отбора от Враца, но не срещна подкрепа от останалите и балканци се откъснаха с 22 точки след 30 минути игра. Така финалната десетка се превърна протоколна.

Александър Стоименов поведе Балкан с 18 точки и 5 борби. Павлин Иванов наниза 14, включително и 4 успешни стрелби зад дъгата. Дейвид Окуера регистрира 11 точки, 5 овладени под двата ринга топки и 5 асистенции. Константин Тошков (6 овладени под двата ринга топки и 6 завършващи подавания) и Николай Грозев реализираха по 10.

Марк Фрийман изригна за Ботев с 30 точки, Кристиян Василев записа 14 и 8 борби.