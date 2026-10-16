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Балкан реши ребуса Левски

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Балканци преодоляха "сините" и страхотен Мартин Ангелов.

балкан ботевград левски нбл
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Балкан продължава без грешка в НБЛ и стигна до втори пореден успех. Действащите шампиони пречупиха Левски след 101:83 в мач от втория кръг. В "Арена Ботевград" съставът на Богдан Караичич срещна известни трудности, но наложи волята си и нанесе второ последователно поражение за баскетболистите, водени от Александър Папазов. Така "зелените" надигнаха глава след драматичното поражение, допуснато по-рано тази седмица срещу Рома в Еврокъп. Страхотен мач за "сините" изигра Мартин Ангелов, който изригна с близо 40 точки.

За верния ход на ботевградския тим помогна по-добрата стрелба от средно разстояние, където бе 27/37 срещу 19/39 за своя съперник. В игра за балканци се завърна Димитър Димитров, но отсъстваше Дарнел Едж.

Балканци вече имат две победи на сметката си в елита, а "сините" са на обратния полюс. На 23 октомври (петък) Балкан ще има гостуване на Ямбол. От своя страна Левски ще приеме Шумен ден по-късно.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от SESAME NBL Bulgaria (@nbl_bulgaria)


Александър Стоименов се превърна в основния фактор, който създаде множество проблеми на „синята“ защита и поведе домакините към почти двуцифрена разлика в началните минути. Гостите намериха верните решения в нападение, чрез които да надигнат глава, но „зелените“ удържаха разлика от 4 точки в края на дебютната част.

Балканци експлодираха по-добре подкошието на своя съперник и двуцифрената разлика се завърна в закономерност в хода на втория период. Макар и присъствието на Седариан Рейнс, който компенсираше в това отношение за „сините“, актуалните първенци фиксираха 49:36 в своя полза на голямата почивка.

Мартин Ангелов бе основната причина столичният отбор да даде отпор и да върне частични интригата. Впоследствие участникът в Еврокъп взе мерки за аванс от 14 след 30 минути игра.Във финалната десетка домакините увеличиха оборотите и до края улесниха своята задача.

Александър Стоименов даде тон на Балкан със своите 25 точки, допълнени от 5 асистенции. Дейвид Окуера регистрира 17 точки, Константин Тошков (6 асистенции) и Улриш Шомше (9 борби) нанизаха по 14, Алекс Дюкас завърши с 13.

В крайна сметка Мартин Ангелов блесна с 39 точки, 6 асистенции и 7 точни стрелби зад арката за Левски. Седариан Рейнс финишира със 17 и 8 борби, Даниел Хинков има 14 и 9 овладени под двата ринга топки.

#НБЛ за мъже 2026/2027 #БК Балкан Ботевград #БК Левски

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