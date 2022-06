Барселона сключи сделка за 207.5 млн. евро

Барселона сключи сделка с американската инвестиционна компания "Sixth Street", която придоби 10% от телевизионните права на клуба в шампионата за следващите 25 години.

Този ход представлява голяма крачка към стабилизирането на тежкото финансово състояние на отбора. Каталунците рискуваха да завършат финансовата година със загуби на стойност 150 млн. евро. Първоначалната инвестиция на компанията ще бъде в размер на 207.5 млн. евро. С тази сделка клубът ще генерира обща капиталова печалба от 267 млн. евро през този сезон, съобщиха от клуба. Положителният баланс дава възможност на клуба да увеличи инвестициите.

