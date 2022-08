Барселона спечели трофея „Жоан Гампер“

Отборът на Барселона разгроми УНАМ Пумас с 6:0 и спечели трофея „Жоан Гампер“. Каталунците грабнаха купата за десети път поред. Последното им поражение в тази надпревара беше от Сампдория през 2012 година.

Барселона повдигна самочувствието си и зарадва феновете с категоричната победа преди старта на новия сезон. Само за 19 минути отборът реализира четири гола, дело на новото попълнение Роберт Левандонвки, Дембеле и Педри на два пъти. След почивката за крайния резултат добавиха още Пиер-Емерик Обамеянг и Френки де Йонг.

За купата „Жоан Гампер“ Барселона има има 45 победи от 57 възможни. На второ място е Кьолн, който печели този трофей два пъти.

Барселона отдаде чест на Дани Алвеш преди срещата с Пумас. Вторият период на играча на "Камп Ноу" приключи това лято, като Барса пропусна да удължи шестмесечния му договор след края на сезона. Преди срещата Дани Алвеш беше отличен за дългите години в Барселона.

Barcelona honoring Dani Alves at the Camp Nou.



A beautiful moment ️



(via @FCBarcelona) pic.twitter.com/QrboDdYKp6