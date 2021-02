Бедствие в Индия - водна стена от ледник отнесе села и пътища (видео)

Трима души загинаха, а най-малко 150 са изчезнали в Северна Индия, след като отчупил се ледник предизвика голям приток на река, който отнесе мостовете и пътищата.

Водната стена се спусна по долината на река Дхаулиганга, унищожавайки всичко по пътя си. Открити са три тела и се води отчаяно издирване за още, каза полицията. Полагат се усилия за разчистване на селата в засегнатия район на щата Утаракханд.

Повечето от изчезналите са били в електроцентралата Тапован до язовира, чиято стена се скъса от вълната.

Работници от спешните служби отчаяно се опитваха да достигнат до около 17 души, блокирани в тунел в комплекса, който беше запълнен с отломки.

Десетки видеоклипове от мобилни телефони, споделени в социалните мрежи, показват огромно количество вода, която залива тясна долина под електроцентралата, оставяйки след себе си пътища и мостове разрушени.

