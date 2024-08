Белгия отказа Испания по пътя към историята

Белгийският национален отбор си осигури класиране на полуфиналите на олимпийския турнир при жените на Игрите в Париж. Действащите европейски шампионки надделяха над Испания със 79:66 във втория мач от четвъртфиналите. В зала „Берси“ равностойна се оказа само първата част, след което съставът на Рачид Мезиан демонстрира повече аргументи и не даде шанс на баскетболистките, водени от Мигел Мендес.

Така белгийките пренаписаха своята история, след като за първи път ще играят в Топ 4 на най-големия спортен форум. На полуфиналите белгийските „котки“ ще срещнат спечелилия от четвъртфиналната двойка между домакините от Франция и Германия, като двата отбора ще спорят по-късно тази вечер.

BELGIAN CATS GOING TO THE #OLYMPICS SEMIS FOR THE FIRST TIME #Paris2024 x #Basketball pic.twitter.com/KdJ3t1wWqU