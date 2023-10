Бен Шелтън и Аслан Карацев се класираха за финала на тенис турнира в Токио

Американецът Бен Шелтън и руснакът Аслан Карацев ще спорят за титлата на турнира по тенис за мъже на твърди кортове в Токио (Япония) от сериите АТП 500 с награден фонд 2 022 700 долара.

Шелтън, който е полуфиналист от Откритото първенство на САЩ тази година, победи своя сънародник Маркос Хирон след обрат с 6:7(2), 7:6(5), 6:4 за 2:50 часа и достигна до първи финал в кариерата си на турнир от АТП.

Двубоят беше изключително драматичен, а Шелтън успя да вземе подаването на съперника си в седмия гейм на решителния трети сет, който се оказа достатъчен, за да стигне до крайния успех.

