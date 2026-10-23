Берое 2016 победи Металург в мач от първия кръг на мъжкото волейболното първенство

Берое 2016 (Стара Загора) се наложи над Металург (Перник) с 3:0 гейма (25:20, 25:23, 25:20) в среща от първия кръг на редовния сезон във волейболното първенство при мъжете, играна в старозагорската зала „Иван Вазов“.

Волейболистите на Берое доминираха през първия гейм. Те натрупаха преднина от пет последователни точки за 9:4 при сервис на Александър Кордев, а след това поведоха с 15:6. Старозагорци не позволиха на съперника да се доближи в резултата до самия край на гейма, но пропуснаха три възможности да го затворят. В крайна сметка Берое поведе след аут от сервис на Мариян Наков и 25:20.

Вторият гейм бе равностоен и нито един от двата тима не успя да отвори разлика в резултата до 17:17. При сервис на Любослав Симеонов Металург успя да реализира три последователни точки, но домакините веднаха изравниха за 20:20 след ас на Теодор Каменов. В заключителните разигравания Берое измъкна гейма след успешна блокада на Николай Манчев и ас на Кордев – 25:23 и поведе с 2:0 гейма.

Берое поведе с 10:7 в началото на третия гейм, но гостите изравниха при 11:11 след две поредни успешни блокади. Играта продължи точка за точка до 17:17, а след това Берое поведе с четири за 22:18 при сервис на Николай Манчев. Точка на Якуб Ржака и грешка на Манолев доведоха до пет мачбола за домакините, а след нова успешна атака на поляка Берое затвори срещата при 25:20 и 3:0 гейма.

Най-резултатен за Берое бе Якуб Ржака , който реализира 12 точки, а за Металург Мариян Наков завърши с 11 точки. За играч на мача бе определен Иван Латунов.

В следващия кръг на първенството Берое гостува на Дунав в Русе, а Металург ще се изправи срещу Пирин в Разлог. И двете срещи са на 30 октомври от 18:00 часа.