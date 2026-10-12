Берое няма да разчита на още една чужденка

Новините около Берое Стара Загора не липсват в последно време. След Натали Кукауски, която премина в унгарския прима, „зелено-белите“ няма да разчитат на още една чужденка. Част от състава, воден от Николай Господинов, вече не е Анжелина Тюрмел. Французойката и участникът в баскетболната Адриатическа лига прекратиха своите договорни взаимоотношения по взаимно съгласие.

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Тюрмел подсили Берое в началото на август, пристигайки със солидна визитка. Тя обаче изигра само един мач, който бе за квалификациите в Еврокъп.

Досега 29-годишната състезателка преминава още през местните Анже, Федералния женски баскетболен център и Кале, чешкия Славия Прага, италианските Бреша, Удине и Санга Милано, германския Рутроник Старс Келтерн и исландския Кефлавик.

198-сантиметровата баскетболистка стига до титла в Бундеслигата и сребро за Купата на Германия в Келтерн, където е съотборничка с Карина Константинова. С Кефлавик пък има Купа на Исландия.