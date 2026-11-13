Берое се подсили с ново сръбско попълнение

Берое Стара Загора все пример от останалите отбори в НБЛ и също се подсили. „Зелено-белите“ се сдобиха с още един чужденец. Най-новото попълнение в старозагорските редици се казва Илия Джокович, обявиха днес официално от клуба. Сърбинът ще бъде част от Берое до края на настоящия сезон, като вече е картотекиран.

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от BC Beroe Stara Zagora (@bcberoestarazagora)





За последно гардът се подвизава в Акранес, прекарвайки миналия сезон в редиците на исландците. Бившият сръбски национал оставя добри впечатления в първа дивизия на исландска земя. Джокович записва средно по 12.8 точки, 3.2 борби и 6.6 асистенции за 18 мача през 2025/2026.

Досега 30-годишният баскетболист е трупал опит още в местните Ягодина, ФМП и Борац Чачак, хърватския Сплит, босненския Яхорина, унгарския Хонвед, румънския Тимишоара и черногорския Морнар Бар.

Очаква се 188-сантиметровият плеймейкър да дебютира за Берое още утре (събота) в домакинството срещу Рилски спортист. Мачът от шестия кръг ще стартира от 17:00 часа в зала „Общинска“.