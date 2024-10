Безкомпромисен Аталанта с класическа победа срещу Шахтьор на "Арена АуфШалке" в Шампионската лига

Аталанта напомни за най-добрата си версия. "Ла Деа" постигна класическа победа срещу украинския шампион Шахтьор Донецк на "Арена АуфШалке" в Гелзенкирхен (Германия) в мач от втория кръг на новообновения формат на УЕФА Шампионска лига. Възпитаниците на Джан Пиеро Гасперини тотално доминираха над съперника си и до началото на второто полувреме успяха да оформят крайния успех.

След сравнително бавното начало на двубоя, "Ла Деа" откри резултата с първия си точен удар в 21-ата минута. Лазар Самарджич избра да подава късо от свободен удар към Адемола Лукман, който от своя страна центрира в наказателното поле, където централният защитник Берат Джимсити се добра първи до топката, за да матира стража на украинския шампион Дмитро Ризник.

Una prima volta in #UCL per Berat Djimsiti ️️



First ever #UCL goal for our wall Djimmi #ShakhtarAtalanta #GoAtalantaGo️ pic.twitter.com/PIVKrlYn9k