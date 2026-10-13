БФС наказа за 2 години футболиста, ударил съдията на юношеския мач

Дисциплинарната комисия към БФС обяви официално във вторник, че наказва юношата Александър Ивайлов Стоянов – състезател на ОФК Локомотив гр. Горна Оряховица със спиране на състезателни права за 2 /две/ години считано то 10.10.2026 година.

Причината е множество удари след края на срещата срещу главния съдия на юношеския двубой с Национал. Това е максимално предвиденото наказание в ДП, на основание чл.26 от ДП /2026/2027/. От наказанието става ясно, че се стигнало до телесна повреда.

Второто полувреме на мача през уикенда беше и особено напрегнато и главният съдия Владимир Велев показа червени картони, включително на капитана Стефан Чукурлиев. От Горна Оряховица имаха претенции и за дузпа, която не бе отсъдена. Треньорът Марин Байчев също бе изгонен.

На по-късен етап от клуба обявиха, че ще работят с талантите си за справяне с агресията. Ръководството беше категорично, че Александър Стоянов не заслужава доживотно наказание, защото не е пълнолетен.