Болидите на Ферари оглавиха класирането във втората свободна тренировка преди Гран При на Сингапур

Отборът на Ферари взе първите две места на втората свободна тренировка преди Гран При на Сингапур в неделя, след като Карлос Сайнс-младши и Шарл Льоклер дадоха двете най-добри времена. Световният шампион Макс Верстапен (Нидерландия) от отбора на Ред Бул се нареди на 8-о място.

Сайнс завърши с най-добър резултат, давайки обиколка за 1:32.120 минути, като изпревари съотборника си Льоклер с 0.018 секунди. Джордж Ръсел (Великобритания) остана на трето място, следван от Фернандо Алонсо от Алпин и от водещия пилот на Мерцедес Люис Хамилтън.

Верстапен, който ще се опита да спечели рекордната 11-а поредна победа в неделя, имаше сериозни проблеми да се адаптира на пистата в Сингапур, и завърши на 8-о място с време 1:32.852 минути или изоставане от 0.732 секунди. Една позиция по-нагоре е неговият съотборник Серхио Перес, чието време е 1:32.812 минути.

1-2 in FP1, and again in FP2 @ScuderiaFerrari have made a strong start to the weekend #F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/iGiC4MYFHS