Борна Чорич спечели първа титла от сериите “Мастърс”

Борна Чорич победи Стефанос Циципас със 7:6(0), 6:2 във финала на АТР 1000 турнира в Синсинати от сериите “Мастърс”. С успеха той си заслужи първа титла от сериите “Мастърс”.

В първата част двамата тенисисти си размениха по един пробив, преди да се стигне до тайбрек. 25- годишният хърватин не позволи на опонента си да спечели нито една точка, за да поведе в сетовете.

Равенството се задържа до резултат 2:2 гейма във втората част, преди съпротивата от страна на гърка да рухне, което да улесни задачата на Борна Чорич, който се поздрави с успеха с втория си мачбол след 1 час и 58 минути игра.

Re-Borna



The moment @borna_coric completed an unforgettable run to his maiden Masters 1000 title. #CincyTennis pic.twitter.com/EcNDJJetdt