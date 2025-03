Вече е факт: Новак Джокович срещу Григор Димитров на полуфиналите в Маями

Носителят на 24 титли от турнири от Големия шлем Новак Джокович ще бъде съперникът на Григор Димитров на полуфиналите на Мастърс 1000 турнира на твърди кортове в Маями (щата Флорида, САЩ). Балканският сблъсък стана факт, след като сърбинът победи на четвъртфиналите представителя на домакините Себастиан Корда с 2:0 сета, в отделните части 6:3, 7:6 (4). Двубоят Джокович – Димитров ще бъде в петък, не преди 21:00 часа наше време.

До момента Джокович и Димитров са се срещали 13 пъти, като сърбинът води с 12-1 победи. За последно те играха на финала на турнира в зала в Париж („Берси“), който също е от Мастърс 1000 сериите, в края на сезон 2023, а Джокович се наложи с 6:4, 6:3.

Единственият успех на Димитров е от вече далечната 2013 г. и също е на Мастърс 1000 турнир – този в Мадрид.

Двубоят Джокович – Корда по програма трябваше да се изиграе в сряда, но беше отложен с 24 часа заради проточването на срещите преди това. Сърбинът взе първия сет с 6:3, стигайки до един решаващ пробив в осмия гейм. През втората част Корда на свой ред проби и имаше аванс 5:2, като при 5:4 сервира за сета. Американецът обаче беше пробит в последния момент за 5:5, след което се стигна до тайбрек, в който Джокович беше безупречен – 7:4 точки.

Благодарение на успеха Джокович стана най-възрастният полуфиналист в историята на турнира в Маями – 37 години и 10 месеца. Освен това бившият №1 продължава да няма загуба на четвъртфиналите във Флорида – 8 от 8. Успехът класира Джокович на полуфинал в Мастърс 1000 сериите за внушителен 79-ти път.





