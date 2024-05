Борусия Дортмунд елиминира ПСЖ и е първият финалист в Шампионската лига

Борусия Дортмунд е първият финалист в Шампионската лига за сезон 2023/24. Германският тим победи ПСЖ с 1:0 и в реванша на „Парк де Пренс“ и с общ резултат 2:0 заслужи място на финала на „Уембли“.



Скъпоценното попадение на реванша реализира Матс Хумелс в 50-ата минита. Централният защитник се разписа с глава след центриране от ъглов удар, след като бе оставен напълно непокрит в наказателното поле на ПСЖ.



Домакините има за какво да съжаляват, защото в течение на срещата на 4 пъти уцелиха гредите зад Кобел.



За Борусия Дортмунд това ще бъде трето участие на финал в Шампионската лига след 1997 г. (победиха Ювентус) и 2013 г. (загубиха от Байерн Мюнхен). Съперникът на германците във финала ще бъде определен в сряда вечер от сблъсъка между Реал Мадрид и Байерн Мюнхен (2:2 след първия мач).

Двата отбора изиграха сравнително скучно първо полувреме в Париж, в което голови положения почти нямаше. Най-чистото такова се откри пред Адейеми в 35-ата минута, но индивидуалният му пробив завърши с точен удар и безупречно спасяване на Донарума.



След почивката двубоят стана коренно различен. Още в 47-ата минута домакините бяха близо до откриване на резултата, но Заир-Емери от близко разстояние стреля в левия страничен стълб.



Буквално секунди по-късно Борусия откри резултата чрез Хумелс, който беше оставен непокрит в полето след центриране от корнер – 0:1.



Очаквано домакините осъществиха натиск и в 60-ата минута бяха близо до изравнителен гол, но изцяло португалската комбинация между Витиня и Рамош завърши с неточен удар на последния. В 61-ата минута Нуно Мендеш стреля силно от около 20 метра, но топката се отби в лявата греда зад Кобел. 10 минути преди края на редовното време удар на Мбапе също се отби в гредата, този път напречната.



Маркиньос също получи шанс да се разпише, но ударът му с глава мина в страни от вратата на германците. В 88-ата минута Витиня удари гредата за четвърти път в мача, което сякаш бе ясен сигнал, че късметът тотално е обърнал гръб на парижани тази вечер. До края на срещата Борусия издържа на натиска и след втори успех с 1:0 над ПСЖ заслужи мястото си в последния двубой в турнира за този сезон.

