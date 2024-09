Борусия Дортмунд и Селтик стартираха успешно кампаниите си в Шампионската лига

Борусия Дортмунд постигна класическа победа на старта на Шампионската лига. Финалистите от последното издание на най-престижния европейски клубен турнир вкараха три гола в края на второто полувреме за успеха с 3:0 срещу Брюж като гост.

Домакините могат да съжаляват, че са изпуснали двубоя, тъй като през първите 75 минути те стояха по-добре на терена. Хюго Ветлесен и капитанът Ханс Ванакен стигнаха до най-чистите положения за белгийския шампион, но завършващите им удари оставиха публиката на стадион "Ян Брейдел" разочаровани.

"Жълто-черните" не чакаха втора покана и откриха резултата в 76-ата минута чрез резервата Джейми Гитенс. Англичанинът добави и втори гол на своята сметка десет минути по-късно.

Крайният резултат оформи Серху Гираси, който реализира изработената си дузпа в петата минута на добавеното време.

Брюж ще търси отпушване в следващия си мач в Шампионската лига, който е гостуване на австрийския шампион Щурм Грац на 2 октомври. Ден по-рано Борусия Дортмунд ще приеме на "Сигнал Идуна Парк" шотландския Селтик, който също стартира кампанията си с категорична победа 5:1 срещу Слован Братислава на "Селтик Парк".

