Борусия Дортмунд надви Леверкузен и се върна в топ 4

Отборът на Борусия Дортмунд спечели с 2:0 при гостуването си на Байерн Леверкузен в един от най-очакваните мачове на 18-ия кръг в Бундеслигата.

Двубоят на "Бай Арена" в Леверкузен ще се запомни и с първия мач като титуляр за нападателя на "жълто-черните" Себастиан Алер, който беше привлечен през миналото лято от Аякс, но скоро след това бе диагностициран с рак на тестисите.

195 days since diagnosis and has now started his first game.



Sébastien Haller everyone pic.twitter.com/vBP6VF4A6U