Ерлинг Холанд може да стане най-добре платеният играч във Висшата лига

Манчестър Сити води преговори за продължаване на споразумението с нападателя Ерлинг Холанд, съобщава Mirror.

Според източника „гражданите“ са готови да предложат на 24-годишния футболист двугодишен договор със заплата от 500 хиляди лири на седмица. Ако норвежецът се съгласи на споразумението, той ще стане най-добре платеният футболист във Висшата лига, изпреварвайки съотборника си Кевин Де Бройне, който в момента получава 400 000 паунда на седмица.

