Борусия Дортмунд подписа с играч на Фрайбург

Борусия Дортмунд привлече германския национал Нико Шлотербек от Фрайбург. Защитникът ще се присъедини към тима след края на сезона, а договорът му е до 2027 г.

Медиите в Германия твърдят, че "жълто-черните" ще платят 20 млн. евро и още 5 млн. евро под формата на бонуси.

Great to see you, Nico!



Borussia Dortmund has signed Nico Schlotterbeck for the 2022/23 season ️ pic.twitter.com/CHcs86kZVM