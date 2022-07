Боряна Калейн със златен медал на обръч на Световните игри в САЩ

Боряна Калейн спечели златен медал на обръч от турнира по художествена гимнастика на Световните игри в Бирмингам, САЩ. На топка българската представителка завърши на пето място.

Състезателката от клуб „Левски Триадица“ игра много силно в квалификациите, влезе във финалите на двата уреда с първа оценка, за да спечели отличие от първия състезателен ден в художествената гимнастика.

За обръча си Боряна Калейн получи 34.400 точки, с което грабна златния медал. След нея се нареди София Рафаели от Италия с 34.350 точки, а бронзът е за Фани Пигницки (Унгария) с 33.650 точки.

След отличието на Фани Пигницки Унгария става деветата страна, спечелила медал в художествената гимнастика на Световните игри. В същото време Боряна Калейн е първата българка със злато от този форум.

Във финала на топка Боряна Калейн завърши пета, допускайки грешки при изпълнението си във финала. Тя остана на пето място с 31.150 точки. Златото отиде при Дария Атаманов от Израел с 34.900 точки.

Втората ни представителка в САЩ Ева Брезалиева остана извън финалите на тези два уреда.

Състезанието продължава тази вечер с квалификациите и финалите на лента и бухалки.

Според правилата на Световните игри не се играе многобой. В турнира по художествена гимнастика се раздават медали само на финалите на четирите уреда – дисциплините, които не влизат в програмата на олимпийските игри.

#Rhythmic #Gymnastics has a new World Games champion - step up Hoop Boryana Kaleyn



But it was mighty close... Sofia Raffaeli taking just 0.050 points behind!



Fanni Pigniczki



Still to come Ball & #Aerobics Dance finals https://t.co/T2HcYaXOtO@TWG2022 pic.twitter.com/u5eBFXOsmE