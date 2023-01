Бостън пречупи Лейкърс след продължение в голямото дерби от НБА

Бостън Селтикс победи Ел Ей Лейкърс със 125:121 след продължение в голямото дерби от Националната баскетболна асоциация (НБА). Двата отбора изиграха страхотен мач, изпълнен с обрати, като в крайна сметка домакините триумфираха в своята зала "TD Garden".

Голямата звезда на Лейкърс ЛеБрон Джеймс не бе доволен от съдийството. Негов пробив в заключителните секунди на редовното време бе спрян с очевидно нарушение, но реферите не го отсъдиха. Резултатът в този момент бе 105:105, а "кралят" едва ли щеше да пропусне да донесе успеха на тима си.

В продължението Бостън спечели и след мача Джеймс, а и останалите му съотборници, не скриха разочарованието си. "Бяхме измамени", категоричен е Антъни Дейвис.

ЛеБрон завърши с 41 точки, което го оставя само на 117 от рекорда на Карийм Абдул Джабар за №1 в цялата история на НБА - 38 387 точки.

В същото време Бостън прекъсна серията си от три поредни загуби и остава на върха в Източната конференция с 36 победи и 15 поражения. Лейкърс е едва 13-и на Запад с 23 успеха и 27 загуби.

Джейлън Браун беше най-резултатен за победителите с 37 точки. Джейсън Тейтън завърши с "дабъл-дабъл" от 30 точки и 11 борби, а Малкълм Брогдън добави още 26 точки.

За "езерняците" Антъни Дейвис завърши със 16 точки и 10 борби, за да оформи "дабъл-дабъл", а Ръсел Уестбруук вкара 15 точки.

️ 37 PTS

️ 9 REB

️ 3 AST



Jaylen Brown showed out in the Celtics W. pic.twitter.com/XA8U7W8Rkd