Бостън Селтикс, Ню Йорк Никс и Милуоки Бъкс се класираха за елиминациите на NBA in-season tournament

Бостън Селтикс надви гостуващия Чикаго Булс със 124:97 и завърши на първо място в Група Изток С, с което се класира за фазата на елиминациите на NBA In-Season Tournament. Джейлън Браун се отличи с 30 точки, 8 борби и 6 асистенции за домакините, докато в същото време Чикаго допусна седмо поредно поражение като гост в НБА.



Джулиъс Рандъл оформи "дабъл-дабъл" - 25 точки и 20 борби и помогна на своя Ню Йорк Никс да победи Шарлът Хорнетс със 115:91 и така с баланс от 3 победи и 1 загуба да заслужи "уайлд кард" от Група Изток В за елиминациите на NBA In-Season Tournament, в които ще играе срещу Милуоки на 5 декември.

Янис Адетокунбо вкара 33 точки и добави 10 борби, а Деймиън Лилард наниза 32 точки и даде 9 асистенции, с което помогнаха на Милуоки Бъкс да спечели срещу Маями Хийт със 131:124 като гост. По този начин "елените" си осигуриха първото място в Група Изток В и класиране на четвъртфиналите на NBA In-Season Tournament. За "горещите" Бам Адебайо беше най-добър за домакините с 31 точки и 10 борби.

