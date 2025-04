Бостън Селтикс удвои преднината си в серията срещу Орландо Меджик

Бостън Селтикс победи Орландо Меджик със 109:100 във втори мач от осминафиналните плефофи в Националната баскетболна асоциация (НБА).

Гостите имаха минимален аванс в зала "ТД Гардън" в Бостън само в първата четвърт. Домакините поведоха с 15 пункта в третия период, преди заслужено да се поздравят с успеха след 109:100.

Бостън игра без участника си в Мача на звездите Джейсън Тейтъм, който има контузия на дясната китка и пропусна мач от плейофите за първи път в кариерата си. Преди това той взе участие в 114 поредни плейофни срещи.

Джейлън Браун завърши с дабъл-дабъл след 36 точки и 10 борби. Същото стори и Кристапс Поржингис, като реализира 20 точки и улови 10 борби. Паоло Банчеро бе лидерът на "магьосниците" с 32 точки и 9 борби.

Бостън води с 2:0 победи в серията с Орландо.

JAYLEN BROWN STEPPED UP & SHOWED OUT IN GAME 2!!!



36 PTS

10 REB

5 AST

5 3PM



Celtics take a 2-0 series lead. #NBAPlayoffs presented by Google pic.twitter.com/4FcKmtc2lS