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Бостън Селтикс задържа една от ключовите си фигури с договор за над 44 милиона долара

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Спорт
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Пейтън Причард се е договорил за ново двугодишно споразумение с "келтите“, след като записа най-силния сезон в кариерата си в НБА

Бостън Селтикс задържа една от ключовите си фигури с договор за над 44 милиона долара
Снимка: БГНЕС
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Бостън Селтикс продължава да гради бъдещето си около утвърдените играчи в състава, след като постигна споразумение за нов договор с гарда Пейтън Причард. Според информация на ESPN 28-годишният американец се е съгласил да подпише двугодишно удължаване на стойност 44,2 милиона долара, което ще му гарантира важна роля в плановете на клуба за следващите сезони.

Новото споразумение идва след силните изяви на Причард през последните години и затвърждава доверието на ръководството към един от най-постоянните баскетболисти на тима.

Договорът предвижда гардът да получи над 21 милиона долара през сезон 2028/29, а за следващата кампания – 2029/30, е включена взаимна опция на стойност близо 23 милиона долара.

Тази клауза ще позволи на двете страни да преценят дали да продължат съвместната си работа и след посочения период.

По този начин Причард си осигурява възможност да остане в Бостън и след изтичането на настоящия си контракт през 2028 година, като новата договореност включва една допълнително гарантирана година и опция за още една.

Американецът се превърна в една от най-важните фигури в ротацията на Селтикс, след като постепенно изгради репутация на надежден реализатор и играч, способен да променя хода на срещите с представянето си от далечна дистанция.

През 2025 година Причард спечели наградата за най-добър шести играч в Националната баскетболна асоциация, което беше признание за приноса му към представянето на отбора.

Отличието затвърди статута му на един от най-ефективните баскетболисти, влизащи от резервната скамейка, и показа значението му за игровата система на Бостън.

През миналия сезон Причард достигна и най-добрите индивидуални показатели в кариерата си. Гардът записа средно по 17 точки, 5,2 асистенции и 3,9 борби на мач, като демонстрира развитие както в реализаторските си умения, така и в организацията на нападението.

Силните му изяви го утвърдиха като важна част от състава и допринесоха за решението на ръководството да инвестира сериозна сума в неговото бъдеще.

Причард беше избран под номер 26 в драфта на НБА през 2020 година и оттогава носи екипа на Бостън Селтикс.

В момента той е вторият най-дълго задържал се баскетболист в състава след голямата звезда Джейсън Тейтъм. Това го превръща в един от играчите, които познават най-добре обстановката и изискванията в клуба.

Американецът вече е записал името си и сред отличаващите се стрелци в историята на "келтите“.

Той е един от едва четиримата баскетболисти на Бостън, които са реализирали повече от 200 тройки в повече от един сезон. Останалите са Джейсън Тейтъм, Дерик Уайт и Антоан Уокър.

Това постижение подчертава постоянството на Причард в стрелбата от далечна дистанция – качество, което има съществено значение за нападението на Селтикс.

Гардът се отличава и със своята издръжливост и постоянство през последните кампании в НБА.

Според посочената от ESPN статистика той се нарежда сред водещите баскетболисти по изиграни срещи за разглеждания период, като пред него са единствено Микал Бриджис с 246 двубоя и Никейл Алекзандър-Уокър с 242.

#Пейтън Причард #Бостън Селтикс

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