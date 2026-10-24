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Ботев Академик взе дербито на съименниците в НБЛ

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Спорт
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"Жълто-черните" сразиха Ботев 2012 в Ботевград.

ботев 2012 ботев академик нбл
Снимка: Мирослав Дойчев/balkan-basket.com/bg
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Ботев Академик се върна на верния път в НБЛ. Баскетболистите на Дейвид Мазур спечелиха дербито на съименниците с Ботев 2012, след като го срази 85:73 в мач от третия кръг. В "Арена Ботевград" тимът от Пловдив успя да наложи волята си основно през второто полувреме, когато се възползва от по-късата ротация на отбора от Враца, който игра само с осем играчи и все още не знае какво е победа от началото на сезона в шампионата. Освен това гостите направиха само 6 грешки срещу 20 за домакините, което също даде отражение.

От състава на "жълто-черните" липсваше Шиола Адебиси. Съставът, домакинстващ в Ботевград, пък не можа да разчита на Марк Фрийман и Кристиян Занов.

Така пловдивският тим има два успеха и едно поражение. От своя страна момчетата на Мирослав Ралчев са с три загуби до този момент. На 30 октомври (петък) Ботев Академик ще посрещне Левски, а ден по-късно Ботев 2012 ще гостува на Миньор 2015.

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Публикация, споделена от SESAME NBL Bulgaria (@nbl_bulgaria)


Станислав Хинков, Ивайло Христов и Кристиян Василев направиха така, че домакините на бърза ръка да докосват двуцифрената разлика на старта. Максим Чоков, Ди Кю Никълъс позволиха на гостите да си стъпят на краката, но тимът от Враца се радваше на актив от 3 точки след 10 минути игра.

Стартът на втората част премина под знака на точните стрелби и от двете страни. Макар и солидното представяне на Дейвид Холтън, който даваше тон на домакинския отбор, „жълто-черните“ съумяха да вземат лек превес и да се изстрелят при 40:34 на голямата почивка.

Машан Върбица и Никълсън поведоха тима от Пловдив към силен старт на второто полувреме, когато авансът му постепенно придоби двуцифрени изражения. Силите на домакините за нов отговор не стигнаха този път, особено в нападение, гостите се откъснаха 12 точки в края на предпоследния период. Във финалната десетка „жълто-черните“ не допусна нито веднъж преднината им да падне под двуцифрени изражения и сложиха край на интригата.

Николай Михайлов (10 борби) и Ди Кю Никълсън (9 овладени под двата коша топки и 12 асистенции) бяха над всички за победителите с по 19 точки. Васил Бачев наниза 15, Машан Върбица завърши с 13 и 5 овладени под двата коша топки.

Кристиян Василев (11 борби) и Станислав Хинков (6 асистенции) отговориха с по 17 точки за Ботев 2012. Дейвид Хоутън завърши с 12 и 14 овладени под двата ринга топки.

#БК Ботев Академик #НБЛ за мъже 2026/2027 #БК Ботев 2012

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