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Ботев (Пловдив) започна подготовка с 28 футболисти

Трима пропуснаха първото занимание заради вирусни заболявания.

Ботев Пловдив, Ивелин Попов
Снимка: БТА
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от БНТ
18:20, 08.01.2025
Чете се за: 01:55 мин.
Спорт
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Капитанът на Ботев (Пловдив) Ивелин Попов ивзеде съотборниците си за първата тренировка за 2025 на терен 1 на клубната база „Никола Щерев – Старика“, съобщиха от клуба.

Ботев поднови занимания след празниците с 28 футболисти, като в него участие днес не взеха лекуващите вирусни заболявания Константинос Балоянис, Антоан Конте и Кристиан Каси. Тримата ще се присъединят към отбора съвсем скоро. Лекуващите контузии са Антъни Уджа и Антонио Перера.

Към спортно-техническия щаб се присъедини и помощник-треньорът Доминик Бершняк, който през есента водеше дублиращия отбор на „жълто-черните“ . 42-годишният словенец замени на поста Александър Петрович.

„Канарчетата“ стъпиха на терена в отлично настроение, аплодирани от феновете на Ботев, които им пожелаха добрите изяви да продължат и през настощята година.

Целият списък от играчи на Ботев Пловдив:

Вратари: Ханс Кристиан Бернат, Матвей Игонен, Антони Николов, Денис Русев

Защитници: Андрей Йорданов, Константинос Балоянис, Николай Минков, Габриел Златанов, Ехие Укаки, Йонас Тамм, Ивайло Видев, Антоан Конте, Атанас Чернев

Халфове: Ивелин Попов, Янис Карабельов, Матиюс Ремейкис, Самуел Акере, Антонио Перера, Кристиан Нвачукву, Едгар Пилоян, Ален Корошец, Никола Илиев

Нападатели: Вини Трибуле, Антъни Уджа, Кристиан Каси, Георги Николов, Алекса Мараш, Марсел Зимба

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#ПФК Ботев Пловдив #Ивелин Попов
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