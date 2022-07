Божидар Краев ще играе в австралийския футболен елит

Полузащитникът Божидар Краев премина в отбора на Уелингтън Финикс от Нова Зеландия, който се подвизава в австралийския футболен елит.

Той е първият българин, който ще играе в А-Лигата. Халфът подписа договор за две години и ще носи екипа с №11.

