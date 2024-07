Бразилия сложи край на филипинската мечта в Рига (ВИДЕО)

Представителният тим на Бразилия си гарантира място на финала на олимпийската квалификация в Рига. Момчетата на Александър Петрович отказаха Филипините със 71:60 в първия полуфинал на латвийска земя. В „Арена Рига“ бразилците трябваше да се примирят с ролята на догонващи през първото полувреме, но през второто показаха какво могат и сложиха край на мечтата на играчите на Тим Коун да се класират на Олимпийските игри в Париж.

На финала южноамериканците ще играят със спечелилия от втория полуфинал между Камерун и Латвия, които ще се срещнат от 19:00 часа тази вечер.

Brazil break Gilas hearts to breeze into #FIBAOQT Final in Riga! pic.twitter.com/XCUXpfJfgw

Бруно Кабокло и Дуайт Рамос се постараха да се превърнат в основни реализатори за начало. Постепенно Джъстин Браунлий и Крис Нюсъм се активизираха, за да нарушат статуквото и да изведат филипинците с 10 точки след 10 минути игра.

Браунлий напомни за себе си на няколко пъти и във втората част, като това позволи на символичните държат инициативата в свои ръце. Макар че бразилците надигнаха глава и се върнаха в играта до известна степен, островитяните се изстреляха при 33:27 на голямата почивка.

Символичните домакини показаха съвсем друго лице при подновяването на играта и сътвориха мощна серия от 17-2, дело на Марселиньо Уерташ, Яго дос Сантош и Кабокло, за да обърнат хода на събитията в тяхна полза. Аргументите на азиатците започнаха да привършват, а Лукас Диас пое щафетата от своите съотборници и изведе южноамериканците преднина от 12 точки в края на предпоследния период.

You can foul Caboclo but you can’t stop him #FIBAOQT x @basquetebrasil



https://t.co/ranzibgXcN

https://t.co/7XnyzSmK1z pic.twitter.com/UgARgdbU0J