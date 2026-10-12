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Британи Отри се завръща в Берое след шампионски триумф в Еквадор

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Чете се за: 02:25 мин.
Спорт
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Американката, която беше сред водещите реализатори на старозагорки през миналия сезон, отново ще облече зелено-белия екип преди старта на Адриатическата лига

Британи Отри се завръща в Берое след шампионски триумф в Еквадор
Снимка: БТА
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Женският баскетболен отбор на Берое обяви завръщането на американката Британи Никол Отри. Състезателката отново ще защитава цветовете на старозагорския клуб, след като остави отлични впечатления с представянето си през миналия сезон.

Отри изигра 13 срещи с екипа на Берое, в които записа средно по 14,8 точки, 9,6 борби и 1,6 асистенции. С тези показатели американката се утвърди като една от основните фигури в състава.

Баскетболистката се завръща в Стара Загора непосредствено след сериозен успех в Южна Америка. Преди броени дни тя спечели шампионската титла на Еквадор с отбора на Клуб Икан де Макас, като беше отличена и с индивидуалната награда за най-полезен играч (MVP).

От Берое приветстваха завръщането ѝ с послание в социалните мрежи.

"Добре дошла отново в Стара Загора, Бри! Пожелаваме ти здраве, късмет и много победи с беройския екип!“, написаха от клуба.

Привличането на Отри идва в момент на промени в състава на старозагорки. По-рано през деня Берое обяви раздялата си с две чуждестранни баскетболистки, които бяха привлечени преди началото на настоящия сезон.

Завръщането на американката дава на отбора позната и доказала качествата си състезателка, която може да допринесе както в нападение, така и в борбата под кошовете.

Пред Берое предстои и първото сериозно международно изпитание за сезона. На 14 октомври старозагорки ще започнат участието си в Адриатическата лига с гостуване на сръбския Партизан.

Българският тим попадна в група Б на надпреварата, където негови съперници ще бъдат още хърватските Трешневка 2009 и Брод на Сави, както и словенският Цинкарна Целе.

С привличането на Британи Отри Берое подсилва състава си непосредствено преди европейските предизвикателства, а американката ще има възможност да продължи успешното си представяне в Стара Загора след спечелената титла в Еквадор.

#Британи Отри #ЖБК Берое Стара Загора

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