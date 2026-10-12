Британи Отри се завръща в Берое след шампионски триумф в Еквадор

Американката, която беше сред водещите реализатори на старозагорки през миналия сезон, отново ще облече зелено-белия екип преди старта на Адриатическата лига
Женският баскетболен отбор на Берое обяви завръщането на американката Британи Никол Отри. Състезателката отново ще защитава цветовете на старозагорския клуб, след като остави отлични впечатления с представянето си през миналия сезон.
Отри изигра 13 срещи с екипа на Берое, в които записа средно по 14,8 точки, 9,6 борби и 1,6 асистенции. С тези показатели американката се утвърди като една от основните фигури в състава.
Баскетболистката се завръща в Стара Загора непосредствено след сериозен успех в Южна Америка. Преди броени дни тя спечели шампионската титла на Еквадор с отбора на Клуб Икан де Макас, като беше отличена и с индивидуалната награда за най-полезен играч (MVP).
От Берое приветстваха завръщането ѝ с послание в социалните мрежи.
"Добре дошла отново в Стара Загора, Бри! Пожелаваме ти здраве, късмет и много победи с беройския екип!“, написаха от клуба.
Привличането на Отри идва в момент на промени в състава на старозагорки. По-рано през деня Берое обяви раздялата си с две чуждестранни баскетболистки, които бяха привлечени преди началото на настоящия сезон.
Завръщането на американката дава на отбора позната и доказала качествата си състезателка, която може да допринесе както в нападение, така и в борбата под кошовете.
Пред Берое предстои и първото сериозно международно изпитание за сезона. На 14 октомври старозагорки ще започнат участието си в Адриатическата лига с гостуване на сръбския Партизан.
Българският тим попадна в група Б на надпреварата, където негови съперници ще бъдат още хърватските Трешневка 2009 и Брод на Сави, както и словенският Цинкарна Целе.
С привличането на Британи Отри Берое подсилва състава си непосредствено преди европейските предизвикателства, а американката ще има възможност да продължи успешното си представяне в Стара Загора след спечелената титла в Еквадор.