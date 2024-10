Цървена звезда надигра Баскония при завръщането на Коди Милър-Макинтайър срещу бившия му отбор

Цървена звезда постигна втора победа от началото на сезона в Евролигата. Възпитаниците на Йоанис Сферополус надиграха със 78:71 Баскония в "Арена Белград" при завърщането на Коди Милър-Макинтайър срещу бившия му отбор. Сръбският тим доминира през целия мач, а изявите на българският гард бяха в центъра на всичко по-важно за неговия тим. Той започна като титуляр и завърши двубоя със 7 точки, 3 борби и 7 асистенции.

Подкрепяни от домакинската публика, "звездашите" поеха ранен контрол в срещата. Милър-Макинтайър веднага загатна за своите способности, след като отбеляза ключова тройка за 15:6 и се отчете с 2 борби и 3 асистенции, преди да бъде сменен малко преди края на първите 10 минути. Домакините се оттеглиха с аванс от 25:20.

Макар и с главно резервна ротация, доминацията на Звезда се утвърди във втората четвърт, когато сръбският тим водеше с 10 точки или повече през голяма част от времето. Гардовете на "звездашите" бяха движещата сила в първото полувреме, като заедно с Милър-Макинтайър, Айзея Кенън и Неманя Недович бяха топреализаторите за отбора на Йоанис Сферополус. Все пак гостите запазиха шансовете си за втората част, намаляйки изоставането си на 42:34 на почивката.

Тройка на Никола Калинич, асистирана от българския гард, даде тон на домакините в третия период, които отново доминираха с двуцифров аванс, преди тройка на Маркъс Хауърд и силна серия на Чима Монеке отново да завържат срещата. Жоел Боломбой обаче вдигна оборотите, с което Цървена звезда си върна предимството от десет точки преди последните 10 минути.

"Звездашите" отвориха най-голямата разлика между двата отбора в началото на последната четвърт при 65:49, но както във всяка една част испанският тим даде повод на сръбската публика да се притеснява, след като влезе в серия от девет поредни точки. Боломбой обаче взе нещата в свои ръце и след като се прояви с чадър в защита, той отбеляза и дълга двойка, за да върне живот обратно у сръбския тим. Последваха и тройки на Кенън и Калинич, втората бе асистирана отново от американецът с български паспорт, които сложиха край на интригата и така селекцията на Йоанис Сферополус записа втори успех в Евролигата със 78:71.

Айзея Кенън бе най-резултатен за домакините с 19 точки, последван от Жоел Боломбой с 15 и 8 борби, а Никола Калинич се отчете с 12 точки и три точни изстрела извън дъгата.

За испанците Чима Монеке също реализира 19 точки, в комбинация с 6 борби, а Донте Хол записа 13 точки и 7 овладяни под ринга топки.

Цървена звезда се изкачи до втората позиция със 100% актив, но в следващият мач му предстои тежко гостуване на Фенербахче. Баскония се намира на девето място с една победа и една загуба. За селекцията на Пабло Ласо предстои испанско дерби срещу финалистите от миналогодишното издание на най-престижния европейски клубен турнир - Реал Мадрид.

По време на мача между Цървена звезда и Баскония приключи и другия двубой от Евролигата между Монако и Макаби Тел Авив, завършил 85:79 в полза на монегаските.

Силното второ полувреме на отбора от кралството, подсилено от индивидуални изяви на Майк Джеймс, Донатас Мотеюнас и Ели Окобо, който сложи край на страхотните си последни 10 минути с решаваща тройка за 83:77, бяха достатъчни на селекцията на Саша Обрадович да затвърди доброто си начало в най-престижния европейски клубен турнир.

Окобо вкара девет точки в решаващата четвърт и завърши със 17, колкото имаше и Джеймс, който се отчете и с шест асистенции. Центровете Мотеюнас и Георгиос Папаянис също записаха силни мачове с 11 точки и 6 борби и 10 точки и 7 овладени под ринга топки съответно.

За гостите Джордан Лойд бе най-резултатен с 16 точки, а Джейлън Хорд и Жасиел Риверо се отчетоха с 13, като първият има и 7 борби.

Монако оглавява временното класиране в Евролигата с 2 победи от 2 мача, а в следващия си двубой ще гостува на Барселона. Макаби Тел Авив пък заема 8-ата позиция с една победа и една загуба. Израелският тим ще приеме Анадолу Ефес в следващата си среща от най-престижния европейски клубен турнир.

