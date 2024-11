Цървена звезда с Коди Милър-Макинтайър се провали срещу АСВЕЛ Вильорбан в Евролигата

Постоянството продължава да отбягва Цървена звезда в Евролигата. След като победи Монако в Княжеството, селекцията на Йоанис Сферопулос допусна изненадващо поражение срещу друг френски отбор и един от последните в класирането на Евролигата - АСВЕЛ Вильорбан, със 74:77 в "ЛДЛС Арена" в Лион. Сръбският тим изоставаше през голяма част от двубоя, но в последната четвърт успяваше да поведе на няколко пъти, което в крайна сметка се оказа недостатъчно. Коди Милър-Макинтайър се нагърби със създаването на атаки и съответно не бе сред най-резултатните баскетболисти в своя отбор, завършвайки с 9 точки, 2 борби и 5 асистенции.

Плеймейкърските способности на натурализирания американец бяха на преден план в началото на сблъсъка, след няколко комбинации с центъра Урос Плавшич.

Въпреки това домакините стартираха по-добре, благодарение на играта в нападение на Тео Маледон и на Жофри Льоверн в подкошието. Тройка на Милър-Макинтайър в средата на частта даде подем на Звездашите да пробват късмета си зад дъгата по-често и след него Яго Дос Сантош и Милош Теодошич също бяха точни от тройката. Тимът от Лион обаче завърши по-добре частта и се оттегли след 10 минути с преднина от 24:20.

Резултатността спадна драстично във втория период, като до неговата среда към таблото бяха добавени само 9 точки - 29:24 в полза на домакините. Впоследствие АСВЕЛ отново пое контрол над събитията и си тръгна на голямата почивка при 43:32. Центърът на домакините Льоверн бе герой за своя отбор в първото полувреме, отчитайки се с 11 точки и 9 борби.

Гардът на българския национален отбор и неговите съотборници продължаваха да търсят ритъм в нападение, но защитата на французите се оказа непробиваема стена. Цървена звезда трябваше да прибягва често до изстрели извън дъгата, поради доминацията в подкошието на отбора от Лион. За момент изглеждаше, че сърбите са намерили формулата в средата на третата четвърт, когато изявите на Филип Петрушев и тройка на Айзея Кенън намалиха изоставането им на две точки - 49:51, но домакините отново затвориха частта по-добре и влязоха в последните десет минути с предимство от 58:51.

Точен изстрел зад дъгата на Маледон в самото начало на последния период бе бързо неутрализиран от серия от 11 последователни точки на Звездашите, с които те завързаха двубоя и закратко си върнаха водачеството. Последва светкавична размяна на тройки, която отново възстанови предимството на АСВЕЛ. Милър-Макинтайър влезе в лична серия от четири точки, но нов точен изстрел зад дъгата на Маледон върна равенството. При оставащи 56 секунди бе ред на Кенън да вкара снаряд от тройката, с който гостите поведоха със 74:71. Обратите обаче не спряха дотук и след два точни изстрела от наказателната линия на Нандо Де Коло и грешка на американецът с български паспорт, довела до кош на героя Маледон, домакините отново излязоха в по-добра позиция, при оставащи 13 секунди. Нарушение на Петрушев наруши ритъма на Звездашите и това доведе до нови два наказателни удара, които френската звезда на тима от Лион вкара, а с това сложи и точка на спора - 77:74.

Тео Маледон бе най-резултатен на паркета с 26 точки. Жофри Льоверн се отчете с "дабъл-дабъл" - 13 точки и 10 борби, а Дейвид Лайти добави още 12 точки.

За втори път на върха за сръбския тим бе резервата Филип Петрушев с 18 точки и 7 овладени под ринга топки, Айзея Кенън вкара 14, а други две резерви - Яго дос Сантош и Милош Теодошич минаха квотата от 10 точки - 13 и 10 съответно.

Цървена звезда допусна петото си поражение от началото на сезона в Евролигата и временно се намира на 10-о място с 50% актив. Следващия мач на Звездашите ще бъде домакинство на местния съперник Партизан на 21 октомври.

АСВЕЛ пък постигна третата си победа от началото на сезона и се изкачи до 15-а позиция. Французите също ще играят местно дерби на 21 октомври - гостуване на Монако.

