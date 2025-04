Монако отново нокаутира Барселона в плейофите на Евролигата (ВИДЕО)

Монако крачи уверено към Финалната четворка в Евролигата. Баскетболистите на Василис Спанулис подчиниха Барселона с 92:79 във втория мач от четвъртфиналите. В „Гастон Медисан“ отборът от Княжеството за повтори традицията от първата среща и отново наложи волята си през първото полувреме, за да притисне момчетата на Жуан Пенароя до стената.

„Монегаските“ се откъснаха с 2:0 победи срещу „блаугранас“ и още една ще им осигури място в Топ 4 на най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент. Серията се мести на испанска територия, като каталунците ще приемат своите съперници на 30 април (сряда) в третия мач.

Monaco take a 2-0 lead in the seriespic.twitter.com/Rpt80CPDH4 — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) April 25, 2025

Размяната на серии излезе на дневен ред на старта. Това обаче не спря Алфа Диало и Мамаду Жайтех да изведат домакините със 7 точки след 10 минути игра.

Усилията на Джабари Паркър и Томаш Саторански дадоха увереност на гостите, че имат шанс за обрат във втората част. Ново пробуждане на Жайтех, както и добри изяви на Матю Стразел, неутрализираха Паркър, за да могат „монегаските“ да се приберат в съблекалнята при 49:40.

Justin Anderson with the reverse dunk after the steal#FlightTime I @TurkishAirlines pic.twitter.com/tcDje724Qa — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) April 25, 2025

Отборът от Княжеството показа още по-добро лице в хода на второто полувреме, когато не закъсня и повеждането с двуцифрената преднина, извоювана основно от Диало и Стразел. До края епизодичните прояви на Кевин Пънтър и Паркър не дадоха желания ефект на „блаугранас“, а Жайтех отново напомни за себе си и действащите шампион в Лига Про А дръпнаха с 16 точки в края на 16 точки. Във финалната десетка домакините продължиха в същия дух и до края не погледнаха назад.

Monaco close of the 3rd quarter with a HUGE flush from Mam Jaiteh#MotorolaMagicMoments I @Moto pic.twitter.com/Pq58wY1KNw — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) April 25, 2025

Алфа Диало се отличи за Монако с 21 точки и 6 борби. Мамаду Жайтех наниза 20 точки, Джордан Лойд прибави 13, Матю Стразел регистрира 12 и 5 асистенции.

Джабари Паркър бе над всички за „лос кулес“ с 16 точки, 9 борби и 6 асистенции. Кевин Пънтър отбеляза 12 точки, Дарио Брисуела има 11.