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Челси надви Евертън с два гола на Нето

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Спорт
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След успеха Челси събира 13 точки и заема четвъртото място в класирането. Евертън остава с 10 пункта на шестата позиция.

Морган Роджърс и Кол Палмър
Снимка: БГНЕС
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Челси спечели с 2:0 при гостуването си на Евертън в първия мач от седмия кръг на английската Висша лига. Педро Нето отбеляза и двете попадения за лондончани, а срещата бе помрачена от принудителната смяна на вратаря Емилиано Мартинес след удар в главата.

Двата отбора започнаха активно, като Коул Палмър пропусна добра възможност да даде аванс на гостите след четвърт час игра. Евертън също потърси път към противниковата врата, но опитите на Тиерно Бари и Джак Грийлиш не доведоха до попадение.

Челси продължи да бъде опасен в атака, а в 41-вата минута Мойзес Кайседо бе близо до гол, но ударът му срещна гредата.

Лондончани все пак успяха да открият резултата веднага след почивката. В 46-ата минута Педро Нето преодоля вратаря Джордан Пикфорд и изведе своя тим напред.

В 64-тата минута Жоао Педро пропусна възможността да удвои преднината на Челси. Това обаче се случи в заключителните секунди на редовното време, когато Нето се възползва от добавка и с втория си гол в мача оформи крайното 2:0.

В 75-ата минута вратарят на Челси Емилиано Мартинес трябваше да напусне терена принудително, след като получи удар в главата.

След успеха Челси събира 13 точки и заема четвъртото място в класирането. Евертън остава с 10 пункта на шестата позиция.

По-късно днес Ливърпул гостува на Брентфорд, а лидерът Манчестър Сити приема новака в елита Ипсуич. В неделя шампионът Арсенал ще играе като гост на Нотингам Форест, докато Манчестър Юнайтед ще се изправи срещу Лийдс на неговия стадион.

#ПФК Евертън #ПФК Челси #Висша лига 2026/27

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