Челси назначи Греъм Потър за нов мениджър

Челси обяви назначението на Греъм Потър за нов мениджър на клуба след уволнението на Томас Тухел, съобщиха от пресслужбжата на "сините".

47-годишният специалист се разделя с Брайтън, като оставя „чайките“ на четвърта позиция в класирането с 13 точки след четири победи в откриващите шест мача от новия сезон във Висшата лига. Потър впечатли останалите си колеги с изключително вълнуващия и офанзивен футбол, който практикува на „Амекс Стейдиъм“.

Chelsea Football Club is delighted to welcome Graham Potter as our new Head Coach!