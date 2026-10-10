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Челси разгроми Борнемут, Брайтън продължава силната си серия

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Чете се за: 03:17 мин.
Спорт
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Челси постигна убедителна победа с 5:1 над Борнемут в двубой от шестия кръг на английската Висша лига. Лондончани започнаха вихрено и още в третата минута вече имаха аванс от два гола след светкавични попадения на Джордан Хендерсън и Морган Роджърс.

Челси
Снимка: БТА
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Челси постигна убедителна победа с 5:1 над Борнемут в двубой от шестия кръг на английската Висша лига. Лондончани започнаха вихрено и още в третата минута вече имаха аванс от два гола след светкавични попадения на Джордан Хендерсън и Морган Роджърс.

След почивката Жоао Педро се разписа на два пъти за „сините“, а Еванилсон отбеляза почетното попадение за гостите. В 70-ата минута Хендерсън също записа втория си гол в срещата, оформяйки крайното 5:1.

С успеха Челси се изкачи на пето място в класирането с 10 точки. Борнемут продължава да изпитва затруднения и заема 18-ата позиция с едва три пункта.

Брайтън също записа победа, след като се наложи с 2:0 при гостуването си на Съндърланд. „Чайките“ трябваше да доиграят двубоя с човек по-малко от 57-ата минута заради червения картон на Паскал Струик, но въпреки това успяха да запазят преднината си и да стигнат до трите точки.

Максим Де Койпер откри резултата в 53-ата минута. Съндърланд, който е един от съперниците на Левски в Лига Европа, опита да се върне в мача с натиск в заключителните минути, но не успя да изравни. Вместо това в добавеното време алжирският защитник на гостите Жауен Хаджам сложи точка на спора с втори гол.

Така Брайтън се изкачи на третото място с 13 точки, докато Съндърланд е 15-и с четири.

Астън Вила и Брентфорд не успяха да излъчат победител и завършиха 2:2 в Бирмингам. Йегор Ярмолук даде преднина на гостите още в десетата минута, но само две по-късно Николас Джаксън възстанови равенството. След това Джон Макгин направи пълен обрат за домакините, преди Кристофер Айер да донесе точката на „пчеличките“ с попадение в 79-ата минута.

Брентфорд заема четвъртото място с 10 точки, докато Астън Вила е 14-и с пет.

Ипсуич пък стигна до обрат с 2:1 срещу Фулъм. И трите попадения в срещата паднаха след почивката, като лондончани първи поведоха чрез Раян Сесеньон. Домакините обаче не се отказаха и в самия край на двубоя нанесоха решителния си удар с бързи голове на Уатара и Дара О'Ший.

След успеха Ипсуич се изкачи на деветото място с девет точки, докато Фулъм е предпоследен с два пункта.

В челото на класирането са Манчестър Сити и Арсенал с по 15 точки, като шампионът има мач повече и по-лоша голова разлика. След тях е Брайтън с 13 точки, а Челси и Брентфорд имат по 10. Лийдс, Ливърпул и Евертън са с по девет пункта.

#Висша лига 2026/27 #ФК Челси

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