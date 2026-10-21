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Черно море и Локомотив Пловдив поглеждат към Топ 4 за Купата на елита

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Спорт
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"Моряците" и "смърфовете" нямат право на грешна в турнира.

Черно море и Локомотив Пловдив поглеждат към Топ 4 за Купата на елита
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Черно море посреща Локомотив Пловдив в 1/4-финал за Купата на елита, а залогът е място сред четирите най-добри отбора в новия турнир на българския футбол. Двубоят на „Тича“ е днес от 18:30 часа. Главен съдия на срещата ще бъде Мартин Марков, а за системата ВАР ще отговаря Мариян Гребенчарски.

Двата състава се познават отлично от сблъсъците си в елита, но сега нямат право на грешка. В надпреварата победителят се решава в един мач, а при равенство в редовното време няма продължения, а направо изпълнение на дузпи.

Пловдивчани ще трябва да се справят с няколко отсъстващи футболисти. Ефе Али, Севи Идриз, Александър Александров, Енцо Еспиноса и Мартин Русков пропускат гостуването във Варна заради контузии. Петте липси ограничават възможностите на треньорския щаб при избора на състав и смените по време на срещата.

Въпреки това „смърфовете“ имат основания да подходят с увереност към двубоя. През септември те победиха Черно море с 1:0 на „Лаута“, като Райън Ляйтън отбеляза единственото попадение в 21-вата минута. Така пловдивчани вече показаха, че могат да затруднят сериозно варненци.

Черно море получава възможност да използва предимството на собствения си стадион, където ще търси път към полуфиналите. За варненския тим ключово ще бъде да наложи своя ритъм, да бъде достатъчно агресивен в единоборствата и да използва ефективно възможностите пред противниковата врата.

Домакините трябва да намерят и начин да преодолеят съпротивата на съперник, който в последните директни срещи демонстрира, че може да направи двубоите помежду им равностойни и нискорезултатни. Затова търпението и концентрацията в защита вероятно ще бъдат сред най-важните фактори за крайния изход.

#Купата на Елита 2026 #ПФК Локомотив Пловдив #ПФК Черно море

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