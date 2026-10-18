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Черно море не даде шанс на Ямбол

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Баскетбол
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"Моряците" добавиха нов успех на сметката си в НБЛ.

Черно море не даде шанс на Ямбол
Снимка: Черно море/Facebook
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Черно море добави втори поредна победа на своята сметка в НБЛ. Момчетата на Фотис Такианос сразиха Ямбол с 87:61 в мач от втория кръг. С изключение на два момента, в които допуснаха колебания през втората и третата част, "моряците" държаха съдбата си в свои ръце и по този начин увенчаха своето завръщане в Двореца на културата и спорта, където играха за последно в плейофите през миналия сезон.

Освен това Тодор Тодоров имаше проблеми с ротацията, като използва само осем играчи в група от девет, което оказа влияние за второто му последователно поражение. Варненският тим имаше сериозен превес и при стрелбата от наказателната линия, където бе 17/24 срещу 10/16 за своя съперник.

Действащият носител на Купата на България има две победи на сметката си, а "жълто-сините" са на обратния полюс. На 24 октомври (събота) Черно море ще пътува до София за мач с ЦСКА. От своя страна Ямбол ще приеме Балкан ден преди това.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от SESAME NBL Bulgaria (@nbl_bulgaria)


Домакините имаха достатъчно аргументи в нападение за силния старт, довел до двуцифрена разлика. Именно играта в офанзивен план се превърна в ахилесова пета за гостите и „моряците“ се отскубнаха със 7 точки след 10 минути игра. Макар и по-доброто лице, което гостите показаха през втората част, варненският тим си върна контрола за 47:31 в своя полза на голямата почивка.

Ролите на паркета се размениха при подновяването на играта, когато „непреклонните“ до голяма степен се върнаха в играта. Впоследствие действащият носител на Купата на България намери противодействие за този щурм и за аванс от 17 точки в края на третата част, слагайки край на интригата до края.

Реми Абел поведе Черно море към успеха с 22 точки, включително и с 4 успешни стрелби зад дъгата. Къртис Джоунс наниза 18, Николай Стоянов и Дейшон Бърк приключиха с по 11.

Джейлън Йънг финишира с 14 и 7 борби за Ямбол. Берк Мехмед реализира 12, Си Джей Харди има 10 и 5 асистенции.

#НБЛ за мъже 2026/2027 #БК Черно море #БК Ямбол

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