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Черно море сломи Левски със силен край

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Спорт
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"Моряците" тръгнаха победоносно през новия сезон в НБЛ.

Черно море сломи Левски със силен край
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Черно море тръгна победоносно през новия сезон в НБЛ. Момчетата на Фотис Такианос отказаха Левски с 93:76 в мач от първия кръг. В обновената зала "Триадица" интригата бе на дневен ред през първите три части, но последната принадлежеше на "моряците", които решиха спора именно в нея и разочароваха състава на Александър Папазов.

Извън състава на действащите носители на Купата на България бе Дънишей Харис, а първи минути за "сините" изигра Седариан Рейнс, който пропусна цялата подготовка.

На 18 октомври (неделя) Черно море ще бъде домакин на Ямбол. От своя страна Левски ще пътува до Ботевград за мач с Балкан два дни по-рано.

Бързото темпо се превърна в основен аргументи на двата отбора в началните минути, преминали без сериозни откъсвания. И докато Даниел Хинков носеше на гърба си нападението на домакините, гостите разчитаха на доста повече реализатори за аванс от 7 точки в края на дебютната част.

От добрата резултатност през първия период нямаше и помен във втория. „Моряците“ обаче не дадоха индикации за заден ход и се изстреляха при 43:37 на голямата почивка.

„Сините“ намериха себе си на старта на второто полувреме за серия от 17:6, дело на Стоян Кайнаров и Алекс Симеонов, за да се превърне обратът в реалност. Ответната реакция на Къртис Джоунс и Дейшон Бърк върна увереността на отбора от Варна, който се отскубна с 8 напред след 30 минути. Гостите набраха още по-голям импулс във финалната десетка, когато отново Джоунс и Бърк се оказаха обичайните заподозрени, за да си осигурят двуцифрена разлика и да сложат точка на спора.

Къртис Джоунс бе движещата сила на Черно море с 19 точки, 5 борби и 6 асистенции. Дейшон Бърк приключи със 17 точки, Андрей Иванов регистрира 14 и 7 овладени под двата ринга топки. Николай Стоянов отбеляза 13 точки.

Даниел Хинков отвърна за Левски с 23 точки и 5 борби. Стоян Кайнаров реализира 15, Алекс Симеонов завърши с 11, 5 овладени под двата ринга топки и 5 асистенции.

#НБЛ за мъже 2026/2027 #БК Черно море #БК Левски

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