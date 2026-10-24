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Черно море взе своето срещу ЦСКА

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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"Моряците" дадоха едно полувреме на "армейците" в НБЛ

Черно море взе своето срещу ЦСКА
Снимка: НБЛ
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Черно море запази пълния си актив от началото на сезона в НБЛ. Съставът на Фотис Такианос взеха своето срещу ЦСКА след 95:62 в мач от третия кръг. В IZII Арена за интрига можеше да се говори само през първото полувреме, но през второто „моряците“ доминираха след 55:29, стигайки до трети пореден успех. Освен това действащият носител на Купата на България на нанесе второ последователно поражение в елита на баскетболистите, водени от Йордан Бозов.

За варненския тим се завърна Дънишей Харис.

Варненци могат да се похвалят с три победи, а „армейците“ имат н сметката си един успех и две поражения. На 31 октомври (събота) Черно море ще домакинства на Спартак Плевен. От своя страна ЦСКА ще има визита до Ботевград за мач с Балкан ден по-рано.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от SESAME NBL Bulgaria (@nbl_bulgaria)


Мартин Русев бе главният заподозрян на старта, когато домакините се настаниха на лидерската позиция. Дейшон Бърк отговори на предизвикателството и на свой ред гостите обърнаха за момент, но „армейците“ имаха последната дума за аванс от 2 точки в края на дебютната част.

„Моряците“ включиха на други обороти за начало на втората десетка, сътворявайки серия от 19:6, дело на Андрей Иванов, Цветомир Чернокожев и Къртис Джоунс, за да поемат контрол върху събитията. Боян Кьосев възстанови частично надеждите на „червените“, но варненският тим фиксира 41:33 в своя полза на голямата почивка.

Александър Александров и Иван Димитров оставиха живи шансовете на столичния отбор при подновяването на играта. На бърза ръка обаче Реми Аел и Бърк се постараха актуалният носител на Купата на България да убие интригата, както и да дръпне с 20 точки след 30 минути игра. Така финалната десетка бе само за протокола и единствената интрига бе свързана с това какъв ще е крайният резултат.

Дейшон Бърк поведе колоната на реализаторите за Черно море със 17 точки. Цветомир Чернокожев регистрира 15 и 6 борби. Реми Абел наниза 14 точки, Николай Стоянов завърши с 13 и 5 овладени под двата ринга топки. Къртис Джоунс финишира с 11, 9 овладени под двата ринга топки и 5 асистенции, Андрей Иванов навъртя 10 и 17 борби.

Боян Кьосев отвърна с 16 точки за ЦСКА. Мартин Русев завърши с 15 и 5 борби, Александър Александров реализира 11.

#НБЛ за мъже 2026/2027 #БК Черно море #БК ЦСКА

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