Червеният картон на раздора

Освен че направи нова грешна стъпка в Ла Лига с равенството си срещу Осасуна, вчера Реал Мадрид даде и свидна жертва. Става дума за Джуд Белингам, който остави отбора си с човек по-малко в 39-ата минута на срещата. Той обаче беше изгонен с директен червен картон не заради грубо нарушение или спречкване с противников играч, а заради реплика към главния съдия Хосе Луис Мунуера Монтеро.

Протестите на халфа бяха за неотсъден ъглов удар в полза на Реал, а докладът на рефера сочи, че Белингам е използвал нецензурни думи по негов адрес. Според дисциплинарния правилник на Ла Лига това означава наказание от два мача, но казусът тепърва ще бъде разгледан.

След двубоя англичанинът сподели, че става дума за грешка в комуникацията му с испанския рефер. Той допълни:

За неразбирателство и проблем, породен от езиковата бариера, заговори и наставникът на „белите“ Карло Анчелоти.

Президентът на клуба Флорентино Перес също реагира остро и призова за разследване на Ла Лига, като повдигна въпроса за подбора на реферите. Решението доведе и до поредна реакция от телевизия Реал Мадрид. В последните седмици водещите няколко пъти определиха съдийството в Испания като корумпирано заради зачестилите спорни ситуации в ущърб на „лос бланкос“. В случая, те акцентираха върху няколко неотсъдени дузпи за нарушения срещу Килиан Мбапе и Винисиус Жуниор в двубоя с Осасуна.

BREAKING IN: Real Madrid will appeal for Bellingham's red card.



The club believe that the referee did not hear Bellingham and a serious mistake was made when preparing the report.



— @diarioas pic.twitter.com/uUMpJJcraw