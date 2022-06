Чилич обърна Рубльов в петсетов двубой в Париж

Марин Чилич се класира на полуфиналите на тенис турнира от Големия шлем - Ролан Гарос след обрат над Андрей Рубльов с 5:7, 6:3, 6:4, 3:6, 7:6(2).

Първата част бе оспорвана до самия край. Руснакът проби своя съперник в последната си възможност, за да поведе в сетовете. Хърватинът си осигури комфортен аванс във втората част, след като поведе с 3:0 гейма, преди да изравни в сетовете. 23-годишният тенисист осъществи обрат след нов пробив в третата част.

Рубльов обаче не се предаде и също осъществи пробив в четвъртия сет, за да изпрати мача в пети сет. 24-годишният играч спаси мачбол при резултат 5:5. След поредни оспорвани геймове се стигна до тайбрек. Там Марин Чилич бе далеч по-убедителен и се поздрави с победата след 4 часа и 14 минути игра.

