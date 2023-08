CIAO, RAGAZZI!

Пълна лудост! И точно това, от което всички тифози се нуждаят. Това ще представлява Калчото за пореден сезон. Спечелилият титлата след повече от три десетилетия Наполи! Раздираният от проблеми и все още разчитащ на Масимилиано Алегри Ювентус! Подсилилият се с нападателна мощ Милан! Изглеждащият като фаворит и леко ранен след поражението във финала на Шампионската лига Интер! Непредвидимият Лацио, хитрият отбор на Рома, атрактивният състав на Аталанта, завръщащата се Дженоа. И още, и още.

Няма да е лъжа, ако кажем, че на Ботуша се задава доста вълнуващ сезон. Борбата за място в топ 4 отново ще бъде безмилостна, като отново прекрасни отбори ще останат зад борда просто защото няма място за всички. Ще е любопитно да се види и процесът на развитие на италианския футбол като цяло, след като през миналия сезон и в трите турнира на Стария континент – Шампионската лига, Лига Европа и Лигата на Конференциите - имаше италиански представител сред финалистите. Да, и в трите случая италианците бяха от губещата страна в лицето на Интер, Рома и Фиорентина, но надали някой се заблуждава, че на Апенините все още властват мрачни времена, които задушават тамошните отбори и не им позволяват да се мерят с най-стойностните селекции на континента.

Да започнем от Наполи – еуфорията в града сигурно все още държи обичащите повече от всичко друго на света клуба си фенове. Диего Армандо Марадона със сигурност се е усмихвал някъде от небесата, докато гледа празненствата по повод третата титла в историята на неаполитанци, дошла след изключително убедителен сезон. Сега обаче всичко е различно. Защото идеологът на този успех Лучано Спалети вече го няма, а на негово място беше назначен доста противоречивият Руди Гарсия. За негово щастие двете големи звезди на тима – Квича Кварацкхелия и Виктор Осимен някак останаха в тима (поне по времето, в което тази статия се пише), така че гръбнакът на тима в офанзивен план е непокътнат. Няма го вече Ким Мин Джае, но това едва ли би могло да наруши чак до такава степен баланса в състава, че той да не може да претендира, че е способен да защити Скудето.

Napoli raised the Scudetto last season.



Who will do it this time around? pic.twitter.com/89GTUw1qJE